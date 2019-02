Dentista morre após cair com moto em fosso de elevador

Segundo a polícia, o fosso do elevador tem cerca de cinco metros de profundidade. Polícia afirma que não havia indicação que o elevador não estava no andar.

Um motociclista, o cirurgião dentista Ernesto Yutaka Kunii, de 67 anos morreu na tarde desta segunda-feira (4) depois de cair com a moto no fosso de elevador de um estacionamento em São José do Rio Preto (SP). O acidente aconteceu em um prédio no Centro da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida com vida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. No local funciona um estacionamento vertical.

Segundo a polícia, o fosso do elevador tem cerca de cinco metros de profundidade. A polícia afirma que não havia indicação que o elevador não estava no andar. “Não vimos como funciona ainda, mas teria de haver alguma coisa para impedir a pessoa de chegar até ali quando ele (elevador) não está lá”, diz.

O advogado do estacionamento, Wesler Augusto de Lima Pereira, diz que tudo está em fase de apuração e que vai analisar as respectivas responsabilidades. O advogado diz que o estacionamento irá prestar apoio aos familiares.

“Temos manobristas para fazer todo o trajeto, no elevador, até o estacionamento do veículo. A orientação é parar o veículo, há um pare com antecedência no elevador. Mas a orientação é aguardar o manobrista, e vamos analisar as respectivas responsabilidades”, afirma o advogado.