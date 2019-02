Deputado Carlão Pignatari comemora aprovação de mais 43 municípios de interesse turístico

O deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB), líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, comemorou a aprovação, nesta terça-feira (05/02), do projeto de lei que classifica 43 cidades como Municípios de Interesse Turístico (MITs). A proposta é de autoria dos 94 deputados estaduais.

Os MITs recebem recursos anuais do governo do Estado para serem destinados a investimentos na infraestrutura turística. A classificação garante a cada cidade o recebimento de cerca de R$ 650 mil por ano. A utilização da verba deve fomentar a ampliação e o fortalecimento das atividades econômicas da região.

Segundo Carlão, esses recursos destinados aos municípios de interesse turístico visam fomentar a geração de emprego e renda, já que o turismo é uma das maiores fontes geradoras de emprego no mundo.

Para que seja considerado de Interesse Turístico, a cidade deve ter atrativos turísticos, serviço médico emergencial, de hospedagem, de alimentação, informações turísticas e abastecimento de água potável e esgoto.

Agora, o projeto de lei que cria os novos MITs precisa ser analisado pelo governador. Caso sancionado, o Estado de São Paulo passa a contabilizar 140 Municípios de Interesse Turístico.

As 43 cidades paulistas que deverão receber o título são: Adamantina, Araçatuba, Adolfo, Anhembi, Araçoiaba da Serra, Barra do Turvo, Bebedouro, Bocaina, Botucatu, Divinolândia, Dois Córregos, Garça, Guaíra, Ibirarema, Icém, Igarapava, Indiaporã, Ipeúna, Itapeva, Itaporanga, Itariri, Itirapina, Jaboticabal, Jarinu, Juquiá, Juquitiba, Lavrinhas, Marília, Mogi Mirim, Palmeira D”Oeste, Pauliceia, Pirapora do Bom Jesus, Pongaí, Porto Ferreira, Santa Albertina, Santa Clara d”Oeste, São Bernardo do Campo, São João da Boa Vista, São Manuel, Timburi, Três Fronteiras, Valentim Gentil e Votorantim.

“A transformação dessas cidades em municípios de interesse turístico será muito importante, porque a maioria é de porte pequeno e necessita de recursos para investir na infraestrutura turística para poder se desenvolver. Tenho certeza que o governador João Doria vai sancionar o projeto”, disse o deputado Carlão Pignatari, em entrevista.