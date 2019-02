Falece Charles Donizete Graciano

Faleceu nesta quarta-feira (6), às 00h50, na Santa Casa de Votuporanga, aos 53 anos, o Dr. Charles Donizete Graciano. Ele deixa a esposa Rosangela Aparecida da Silveira Graciano e os filhos: Bruno Henrique Graciano, Felipe Augusto Graciano e João Pedro da S. Graciano. Técnico de Informática, natural de São José do Rio Preto, teve como último endereço a rua Atílio Pozzobon, 4657. Seu corpo foi velado nesta quarta (6) e sepultado no mesmo dia às 17h, no Cemitério Municipal de Votuporanga.