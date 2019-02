Leo desabafa sobre fim da dupla com irmão Victor

”Era briga toda hora”

O sertanejo falou sobre o assunto durante o lançamento do reality show ‘The Four Brasil’

Leo Chaves abriu o coração e desabafou durante o lançamento do reality show The Four Brasil, da RecordTV, na última terça-feira, 5. O sertanejo, que fazia dupla com o irmão Victor, contou detalhes sobre e a separação que ocorreu em agosto de 2018. Durante uma conversa com a imprensa nos Estúdios Vera Cruz, na cidade de São Bernardo do Campo, Leo revelou que a ex-dupla possuía muitos desentendimentos e, conforme o tempo passava, as brigas aumentavam.

“Estou repetindo uma história minha de reality, mas sem meu irmão. Quando estávamos juntos era briga toda hora, pra escolher repertório, para tudo, nas frentes da câmera estávamos sorrindo, mas por trás era briga direto”, disse Leo.

Em 2016 e 2017, os irmãos foram técnicos do The Voice Kids. Entretanto, Victor deixou o programa após ser acusado de agredir sua esposa, Poliana Bagatini.

Atualmente, o cantor é jurado do The Four Brasil ao lado da cantora Aline Wirley e do produtor musical João Marcelo Bôscoli. O programa é apresentado por Xuxa Meneghel.