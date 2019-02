Meidão e Facchini viabilizam  iluminação do trevo de Simonsen

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman usou a tribuna legislativa na sessão ordinária desta segunda-feira, dia 4, para comunicar que está viabilizando a instalação de iluminação pública no trevo de acesso ao distrito de Simonsen, pela rodovia Euclides da Cunha – SP 320.

O local é a “porta de entrada” para o distrito de Simonsen e também acesso a rodovia Miguel Jabur Elias – que liga Votuporanga a Américo de Campos. Meidão ressaltou em seu discurso que os moradores de Simonsen aguardam essa benfeitoria desde a inauguração da duplicação da rodovia Euclides da Cunha, pois o trevo é bastante escuro e muitos estudantes passam pelo trecho diariamente no período noturno. O trevo também dá acesso a indústrias, posto de combustível e propriedades rurais.

Meidão lembrou que essa era uma antiga reivindicação do ex-vereador Élcio Curti – falecido em novembro de 2017, desde então, vem viabilizando parcerias para a concretização desta importante obra.

Neste sentido, o presidente da Câmara esteve reunido com o empresário Euclides Facchini Filho, para solicitar o seu apoio nesta melhoria. Para isso, deve ser instalada no trevo o sistema de energia fotovoltaica. A reivindicação tem o total apoio do deputado estadual Carlão Pignatari – líder do governo do Estado na Assembleia Legislativa. Para tanto, o deputado vai viabilizar essa parceria junto à superintendência do DER (Departamento de Estradas de Rodagens) – órgão responsável pelas rodovias paulistas.

“É uma justa reivindicação da comunidade de Simonsen, e estamos conquistando junto ao empresário Euclides Facchini Filho, que agradecemos muito e ao deputado Carlão, que está viabilizando a autorização junto ao DER”, destacou Meidão.