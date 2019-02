Passat alemão ganha atualização visual

A Volkswagen afastou os rumores de que estaria colocando o Passat alemão fora de linha, por causa da produção de carros elétricos em Endem. Ao contrário, a marca está lançando uma importante atualização do sedã executivo, um dos modelos mais antigos ainda em produção.

Com quase 30 milhões produzidos, o Passat adota um visual mais sofisticado, adotando um conjunto ótico de LED com inversão do posicionamento das luzes diurnas, que agora ficam na parte superior das lentes. Os projetores também são menores e semicirculares.

A grade também foi atualizada, ganhando menos frisos cromados e pequenas alterações no formato. Os para-choques são novos e apresentam estilo dos mais recentes lançamentos da VW, adotando molduras triangulares nos faróis de neblina. Na traseira, as lanternas em LED ganham nova iluminação e o nome Passat estampado na tampa do porta-malas.

Por dentro, a mudança mais perceptível é o novo volante, o mesmo empregado no T-Cross, por exemplo. Além disso, o cluster digital agora está menor, numa tela de 11,7 polegadas, que de acordo com a VW, oferece resolução e qualidade gráfica melhor. A multimídia Discover Pro agora tem tela de 9,2 polegadas, além daquelas de 6,5 e 8 das centrais mais simples.

Além dessas mudanças, o Passat alemão ganhou um sistema de condução semiautônoma bem sofisticada, chamada IQ Drive, que controla o carro na estrada até 210 km/h e, em caso de desmaio do motorista, assume o controle e para o carro com segurança. Também possui função de congestionamento, reduzindo a velocidade e adaptando-se ao trânsito. Teremos aqui?

Outra novidade são os faróis IQ Light, que adaptam o facho de 32 LEDs em pontos específicos, como dentro de uma curva ou apenas nos cantos escuros, evitando ofuscar um veículo em sentido contrário. Na motorização, o Passat GTE agora tem motor 1.4 TSI com 156 cavalos e um elétrico com 115 cavalos, entregando de forma combinada 218 cavalos e com autonomia no modo elétrico de 55 km, já sob o ciclo WLTP.