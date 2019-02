Tucson pega fogo no 5º Distrito

Apesar da gravidade da ocorrência ninguém se feriu.

Na manhã desta quarta-feira, por volta das 7h55, um automóvel modelo Tucson pegou fogo na marginal Dr. Aparecido Augusto Marchi, próximo ao bairro Noroeste, no 5º Distrito Industrial em Votuporanga. Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Votuporanga, no momento do incêndio, o motorista estava conduzindo o carro quando percebeu uma pane elétrica, estacionou e desceu. Neste instante, o automóvel começou pegar fogo e ele rapidamente acionou os Bombeiros, que chegou rapidamente e apagou as chamas. Apesar da gravidade da ocorrência, ninguém se feriu.