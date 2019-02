Viabilizados novos convênios ao Esporte

O presidente da Câmara Municipal – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso e o secretário municipal de Esportes, José Ricardo da Cunha – Mineiro, estiveram em São Paulo, nesta terça-feira, em audiência na Secretaria Estadual de Esportes e Lazer, para viabilizar novos convênios com Votuporanga.

No encontro realizado na Secretaria Estadual de Esportes, Meidão e Mineiro se reuniram com a diretora de Convênios da pasta, Sueli Marchin. Eles discutiram sobre a liberação de novos convênios para programas esportivos que serão desenvolvidos em Votuporanga.

Deputado Carlão Pignatari

Ainda em São Paulo, o presidente da Câmara e o secretário de Esportes se reuniram com o deputado estadual Carlão Pignatari – líder do governo João Dória, na Alesp. Na reunião, Meidão discutiu sobre a vinda de representantes do IAMSPE (Instituto de Assistência Médica do Servidor Público Estadual) em Votuporanga

Meidão informou que nos próximos dias, estará na cidade o diretor regional do IAMSPE, Pedro Itiro Koyanagi, para discutir melhorias nos serviços e atendimentos prestados aos servidores públicos estaduais. O encontro acontecerá na Câmara Municipal de Votuporanga.