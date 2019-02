Camilla Camargo posta foto tomando bebida alcoólica

A atriz está esperando seu primeiro filho com Leonardo Lessa, internautas não perdoam e criticam a jovem.

Camilla Camargo se envolveu em uma polêmica na noite da última terça-feira, 5, após compartilhar uma foto que deu o que falar.

Em seu Instagram, a atriz publicou uma foto ao lado do maridão, Leonardo Lessa, e se declarou. “De todas as escolhas que eu fiz na vida, a mais acertada, com certeza, foi te escolher como pai do meu filho! Te amo. Obs: foto antiga, não tava grávida!”, escreveu na publicação em que aparecem segurando uma taça de vinho.

Apesar de acrescentar que ainda não estava gestante na legenda, Camilla recebeu muitas críticas por estar consumindo bebida alcoólica. “Não pode beber não mulher, você está grávida” ; “Nada de bebida alcoólica, gatinha” ; “Grávida não pode beber”, foram alguns dos comentários que ela recebeu.

Na tarde desta quarta-feira, 6, a filha de Zezé di Camargo decidiu se pronunciar. “Com essa questão da foto que eu postei, eu postei uma foto antiga, que eu tirei há mais de um ano e eu to com uma taça de champagne na mão. Algumas pessoas não leram a legenda inteira, que está escrito que a foto é antiga e eu não estava grávida”, reforçou.

Em seguida, a loira, que havia anunciado que estava de repouso, tranquilizou os fãs e ainda agradeceu as mensagens, mas reforçou que só escutará orientações de seu médico: “E outra coisa que já falei para vocês e vou repetir aqui, a questão que eu falei que estou ficando alguns dias de repouso, até para poder trabalhar de sábado e domingo. Está tudo bem, o bebê está ótimo, está lindo, crescendo. Tudo que eu faço eu falo com meu médico, tudo que eu faço é com a liberação dele, é escutando ele. Ele me conhece e é meu médico há quase 20 anos. Me conhece muito bem e está cuidando de mim e do meu filho com o maior amor do mundo. Está tudo bem e eu agradeço muito o carinho e os palpites de vocês, mas eu vou escutar o meu médico, na questão do que eu posso ou não fazer. Somente ele, mas agradeço muito o carinho de vocês, mesmo!”

Camilla, que anunciou sua primeira gravidez no início de janeiro, está esperando um menino, mas ainda não decidiu o nome do bebê. “Enquanto ao nome, eu ainda não escolhi, quando eu escolher vou falar para vocês”, garantiu.

