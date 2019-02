Chegam novas peças para cobertura da Arena “Plínio Marin”

Mais um passo importante para a tão sonhada cobertura e iluminação da Arena “Plínio Marin” foi dado na manhã desta quarta-feira, dia 7, com a chegada de novas peças de estrutura metálica. Chegaram treliças e outras partes que farão a cobertura das arquibancadas da arena.

A empresa responsável pelos serviços iniciou a instalação de mais uma treliça e outras peças metálicas que farão parte da cobertura do palco do futebol de Votuporanga.

A chegada dessas novas peças foi acompanhada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo da Cunha, o Mineiro e o presidente da Câmara Municipal – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso, que acompanharam os serviços de instalação desta etapa.

O contrato entre a empresa responsável e a Prefeitura de Votuporanga tem o prazo de conclusão até julho deste ano, mas acredita-se que possa ser renovado em razão de atrasos no pagamento dos valores pelo Governo Federal. Os serviços de cobertura e iluminação são de responsabilidade desta empresa contratada por licitação pelo município.

Mineiro e Meidão comemoraram o fato de a empresa – mesmo com a dificuldade no recebimento dos valores por parte da União estar estar continuando com o serviço. “Acreditamos que, mesmo com o atraso nas obras, não por causa da empresa ou da Prefeitura de Votuporanga, mas em razão do atraso no pagamento pelo Governo Federal”, ressaltou Mineiro.

Meidão destacou que a obra será concluída e que o sonho do torcedor alvinegro será concretizado. “Estamos trabalhando muito para que os serviços sejam concluídos o quanto antes”, destacou Meidão.