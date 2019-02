FIT Rio Preto: inscrições vão até domingo

Inscrições de obras para a edição comemorativa vão até 10 de fevereiro;

Companhias, produtoras, grupos e artistas independentes do Brasil e do exterior podem acessar o regulamento do Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto até o próximo domingo, 10 de fevereiro de 2019, no site do evento (fitriopreto.com.br). As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até às 23h59 do dia 10 de fevereiro.

Além do Regulamento – disponível em português e inglês – os interessados terão acesso, também pelo site, a todas as instruções e orientações para a realização das inscrições. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo e-mail fitriopreto@fitriopreto.com.br, pelo telefone (17) 3202-2310 ou por mensagens na fanpage do Festival no Facebook (facebook.com/fitriopreto).

As categorias disponíveis são: Internacional (espetáculos e projetos de outros países); Nacional (espetáculos e projetos de todo o território nacional, exceto São José do Rio Preto/SP) e Cena Rio Preto (espetáculos e projetos exclusivamente da cidade).

Destinada aos projetos locais, a categoria Cena Rio Preto oferece três opções de participação. Em Apresentações, os selecionados realizarão duas sessões durante o Festival. Obras Abertas à Provocação destina-se a espetáculos em processo ou já estreados, dispostos a receber a contribuição de um artista convidado para reflexões críticas e exercícios da prática teatral. Por fim, propostas embrionárias podem ser inscritas em Abertura de Novos Processos, para receberem contribuições de um profissional das artes cênicas indicado pelo próprio grupo, em formato de residência artística.

Realizado pela Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto e pelo Sesc São Paulo, o FIT Rio Preto comemora, em 2019, 50 anos, levando aos palcos, às ruas e aos espaços alternativos diferentes possibilidades de diálogo com o teatro. Criado em 1969, como Festival Nacional de Teatro Amador, em 2001 ampliou suas fronteiras e assumiu dimensão internacional, a partir da parceria entre seus realizadores.

Ao longo de sua história, o FIT Rio Preto tornou-se um importante espaço de discussão e reflexão sobre as artes cênicas, com programação de espetáculos e atividades formativas voltadas à democratização da produção, ao acesso e à fruição dos bens e serviços culturais.