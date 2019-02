Homem é preso por ter revolver sem registro

Na madrugada desta quinta-feira (7), policiais militares de Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Sonho Meu, na zona sul, de Votuporanga, quando avistaram um veículo Ford/Fiesta, de cor prata, conduzido pelo indivíduo E.M.R., de 38 anos, que ao perceber a presença policial demonstrou atitude suspeita sendo de imediato abordado.

Em busca pessoal nada de ilícito foi constatado, porém ao procurarem no interior do porta luvas, os militares localizaram um revólver calibre 22, marca Rossi, tipo Inox, capacidade para 7 tiros, carregado com 6 munições intactas, acondicionado em um coldre. Questionado sobre a procedência da arma, declarou não possuir nenhuma documentação referente ao registro ou porte.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao homem, sendo conduzido a Central de Flagrantes, onde o Delegado de Polícia determinou fiança no valor de R$ 1 mil, o qual foi paga, sendo o indivíduo liberado em seguida, e responderá pelo crime em liberdade.