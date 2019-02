Jovens e adultos ganham nova unidade do CEEJA em Votuporanga

Inscrições já estão abertas para os anos finais do fundamental e ensino médio e podem ser feitas na unidade do CEEJA Votuporanga, fica na Rua Tibagi 3352.

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abre, para o ano letivo de 2019, com mais uma nova unidade do CEEJA (Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos) de Votuporanga. Com o novo local de ensino de Votuporanga a rede estadual passa a contar com 39 unidades desta modalidade.

Voltado aos estudantes maiores de 18 anos que querem voltar a estudar, o CEEJA oferece cursos do ensino fundamental (anos finais) e médio de presença flexível com atendimento individualizado e regime de eliminação de matéria, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores devidamente comprovados.

A inscrição pode ser feita na unidade da rede estadual. É necessário levar documento de identificação com foto e informar data de nascimento, endereço residencial e telefone para contato. Mais informações podem ser obtidas através do site http://www.educacao.sp.gov.br/educacao-jovens-adultos.

Uma vez matriculado o aluno recebe material didático e roteiro de estudos e deve, obrigatoriamente, comparecer uma vez ao mês ao Centro, mas pode ir quantas vezes quiser e puder para tirar dúvidas, participar das oficinas e realizar as provas parciais e finais de cada disciplina. Não há tempo limite ou mínimo para a conclusão dos estudos e nem período ou dia certo para que o aluno compareça ao Centro, assim o ritmo dos estudos é realizado pelo próprio aluno.