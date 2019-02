Plantão POLICIAL

ASSASSINATO

Empresário é executado com 6 tiros no Jardim das Oliveiras

A vítima foi surpreendida por uma dupla de moto quando chegava em casa

Um empresário de 28 anos foi assassinado com seis tiros, na noite de quarta-feira, 6, na porta de casa, no Jardim das Oliveiras, em Rio Preto. A polícia desconfia de crime de execução porque os bandidos não levaram cheques, cartões bancários nem dinheiro da vítima.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima estava chegando em casa, acompanhado da namorada. Quando estava começando a trancar o portão, foi surpreendido com a chegada de dois homens de moto.

O rapaz que estava na garupa desceu armado e já iniciou os disparos contra o empresário. A vítima levou quatro tiros no tórax e dois tiros nas costas. A namorada até chegou a ver o início dos disparos, mas, com medo de ser morta também, correu para dentro de casa para se refugiar.

O empresário chegou a receber os primeiros socorros de uma equipe do Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O caso será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Preto porque o crime é de autoria desconhecida. Por enquanto, não há pista dos assassinos.

A namorada desconhece que o empresário estivesse sendo alvo de alguma ameaça de morte ou tivesse inimigos.

Mulher cai de moto durante discussão com motociclista em Rio Preto

Vítima teve ferimentos no rosto. O suspeito fugiu do local do acidente.

Uma mulher de 38 anos ficou ferida após cair de moto durante uma discussão com o companheiro na noite desta quarta-feira (6), em São José do Rio Preto (SP).

Segundo a vítima, durante a discussão, o autônomo a agrediu e fez com que ela caísse da motocicleta. Ela teve ferimentos no rosto.

O suspeito fugiu do local no momento do acidente, mas populares que passavam pelo local anotaram a placa e entregaram para a polícia.

Os policiais foram até a casa do suspeito, encontraram a moto, mas o homem não estava mais no local.

A vítima foi socorrida com ferimentos leves e levada para UPA Toninho. Ela também passará por exames de corpo de delito.

O boletim de ocorrência foi registrado como violência doméstica e lesão corporal. O caso será investigado pela polícia.

Polícia investiga queda de bebê de seis meses internado em estado grave

Em depoimento para polícia em Urupês (SP), mãe da criança disse que incidente aconteceu durante banho.

A Polícia Civil de Urupês (SP) investiga a queda de um bebê de seis meses que bateu a cabeça e teve convulsões. O caso aconteceu na segunda-feira (4). De acordo com a polícia, o bebê foi socorrido e levado para Catanduva (SP), onde está internado em estado grave. Em depoimento à polícia, a mãe da criança disse que estava dando banho nela quando aconteceu a queda. O delegado responsável pelo caso informou que está ouvindo testemunha para apurar o que aconteceu.

Caminhonete invade clínica odontológica

Uma caminhonete invadiu uma clínica odontológica localizada em Auriflama, na região de Araçatuba. O caso aconteceu nesta quinta-feira (7).

Segundo informações do portal “Pô, Auriflama”, o veículo teria sido estacionado por uma idosa na Unidade Básica de Saúde Dr. Luis Joo Ikemori, quando o veículo começou a descer a rua.

Após bater na calçada, a caminhonete atingiu a clínica e destruiu parte da fachada do estabelecimento. Em seguida, o veículo capotou.

Apesar do susto, não houve feridos. A PM impediu o trânsito até a remoção da caminhonete.

Dois motoristas morrem em acidente entre carros e caminhão

Dois motoristas morreram e um terceiro ficou ferido em um acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira, na Rodovia Assis Chateaubriand, em Olímpia.

A colisão, que ocorreu em um trecho onde é proibido fazer ultrapassagem, envolveu um caminhão e dois automóveis.

Um dos condutores teve morte instantânea e outro sofreu uma parada cardíaca fatal a caminho do hospital olimpiense.

O caminhoneiro teve escoriações. A polícia vai investigar as causas do acidente, que interditou parcialmente a pista.

Homem morre após ser atropelado por caminhão em rodovia

Um homem, que ainda não foi identificado pela polícia, morreu depois de ser atropelado por um caminhão na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Araçatuba.

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (6). O motorista do caminhão contou que não enxergou a vítima e acabou passando por cima dela. Ele acionou a polícia e fez o teste do bafômetro, que deu negativo para embriaguez. A vítima não estava com documentos e o corpo foi levado para o IML (Instituto Médico Legal) da cidade, onde aguarda identificação e liberação aos familiares.