Prefeito aumenta em mais 8% repasses às entidades 

João Dado assinou os Termos de Colaboração no valor de R$ 1.689.705,60 com 13 entidades que atendem cerca de 800 assistidos.

As entidades assistenciais de Votuporanga receberam uma boa notícia nesta semana. O Prefeito João Dado confirmou, na tarde desta quinta-feira (7/2), o repasse de recursos para 13 entidades assistenciais do Município. Neste ano, o aumento médio é de 8,67% no valor de repasses do Tesouro Municipal às instituições assistenciais.

No total, o valor a ser destinado pela Prefeitura durante o ano de 2019 será de R$ 1.689.705,60 para 13 entidades que atendem cerca de 800 assistidos entre crianças, adolescentes e idosos. O valor será dividido em 11 meses, com a primeira parcela sendo paga ainda no mês de fevereiro e a última até dezembro. Além desse repasse, as entidades também receberão verba do Governo do Estado, sendo R$ 386.054,40; e da União, de R$ 73.200,00.

A informação foi divulgada pelo Chefe do Executivo durante uma reunião em seu gabinete, com representantes das entidades, que assinaram os Termos de Colaboração que garantem o repasse vindos das esferas municipal, estadual e federal. “É uma alegria enorme poder fazer justiça com as instituições que mais ajudam o Poder Público a cuidar das pessoas. Desde quando era Deputado Federal, sempre lutei muito pelas entidades, e vou continuar lutando”, disse o Prefeito João Dado.

Foram beneficiadas as entidades: Associação Beneficente Caminho de Damasco, Associação Beneficente Irmã Elvira, Associação Irmão Mariano Dias, Casa da Criança de Votuporanga, Centro Social de Votuporanga, Comunidade São Francisco de Assis, Lar do Velhinho de Votuporanga, Lar São Vicente de Paulo, Lar Beneficente Viver Bem, Associação Fraterna da União de Pais e Amigos das Crianças Especiais (Recanto Tia Marlene), Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae Votuporanga), Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga (IDAV) e Comunidade Assistencial Irmãos de Emaús.