Santa Casa recebe R$500 mil de Fausto Pinato

Emenda é para custeio e irá auxiliar a manutenção dos atendimentos do SUS com muita qualidade e humanização.

O deputado federal Fausto Pinato é um importante parceiro, que contribui potencialmente com a entidade, tanto na liberação de emendas parlamentares quanto na intermediação junto aos órgãos governamentais.

Recentemente, a Santa Casa recebeu R$500 mil, de uma emenda de Pinato, beneficiando milhares de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O recurso é de custeio, possibilitando que a Instituição possa utilizar nas despesas com contratos de prestação de serviços, aquisição de materiais de consumo, medicamentos, entre outros. “Uma ótima notícia para os amigos da região noroeste. A nossa verba de custeio já se encontra à disposição do Hospital. Mais um compromisso cumprido com a saúde do nosso interior, especialmente com Votuporanga, cidade em que tenho amigos e que sei da atuação exemplar de toda diretoria, colaboradores, médicos em prol dos assistidos de 53 cidades”, destacou o parlamentar.

Por sua vez, o provedor Luiz Fernando Góes agradeceu a parceria. “A Santa Casa de Votuporanga realiza anualmente, mais de 800 mil atendimentos e aproximadamente 70% dos assistidos são SUS, pessoas que dependem da nossa entidade para ter acesso a tratamento hospitalar. Agradeço o nosso grande deputado Fausto Pinato, que é sensível às nossas causas e demandas. Pinato é um parlamentar atuante e essencial, que representa toda a nossa região com muito trabalho e respeito”, finalizou.