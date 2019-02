Santos anuncia contratação de Christian Cueva

O meia Christian Cueva é contratado pelo Santos (Twitter/@SantosFC/Reprodução)

O Santos anunciou nesta quinta-feira a contratação de Christian Cueva, do Kranodar. O meia chega por empréstimo de um ano, com valor de compra obrigatório. O Peixe usou informações sobre o Peru antes oficializar o reforço. O clube russo também informou sobre a venda.

O Peixe pagará, a partir de 2020, R$ 26 milhões em quatro parcelas pelo peruano. O acordo, no total, será de quatro temporadas. O salário será o maior do elenco: cerca de R$ 600 mil. Ele vestirá a camisa 8, que era de Renato.

O armador de 27 anos foi negociado pelo São Paulo ao Krasnodar em julho de 2018, por 8 milhões de euros (cerca de R$ 36 milhões), não se adaptou ao futebol russo e quis voltar para a América do Sul. O Tricolor, inclusive, precisou ser notificado sobre a transação por conta do direito de preferência e ficará com 10% do total.

Cueva tem a aprovação do técnico Jorge Sampaoli e vem para ser principal meio-campista da equipe. Antes, o Santos contratou Everson, Felipe Aguilar e Soteldo e acertou com Jean Lucas para 2019.