Unidade do Ministério do Trabalho de Votuporanga será extinta

O Ministério do Trabalho de Votuporanga foi notificado recentemente de que sua unidade será extinta. A medida faz parte das mudanças impetradas pelo Governo Federal que dividiu o Ministério do Trabalho entre as pastas da Justiça, Economia e Saúde.

Na última quarta-feira representantes dos sindicatos locais se reuniram na sede do Sincomerciários com o objetivo de protestar contra o fechamento definitivo da unidade do Ministério do Trabalho de Votuporanga e ainda discutir maneiras de evitar que isso aconteça. Os representantes do Sindicato dos Empregados Domésticos, Sindicato dos Bancários, Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, Sindicato dos Metalúrgicos, Sindicato dos Moveleiros, Sindicatos dos Hoteleiros e Sindicato dos Trabalhadores Rurais comentaram sobre os pontos negativos da medida e decidiram entrar cada um, em contato com seus representantes na tentativa de reverter a situação.

A presidente do Sindicato dos Comerciários de Votuporanga, Lia Marques, disse que o descontentamento entre sindicatos e sindicalizados é muito grande, já que presumem um prejuízo muito grande para o município. “Realizamos essa reunião para definir quais ações tomaremos a partir de agora. Para nossa cidade é um prejuízo muito grande, tanto para os trabalhadores como para os empregadores, já que até para uma simples dúvida, o Ministério do Trabalho estava sempre de portas abertas para receber a todos”, afirmou.

“Vamos lutar e já contamos com o apoio do prefeito João Dado que já enviou ofícios ao Ministro Paulo Guedes, ao deputado Motta, ao Fausto Pinatto e ao senador Major Olímpio. Estamos correndo atrás para reverter esta situação”, promete Lia.

Domingos Rodrigues, responsável pelo Ministério do Trabalho de Votuporanga, explicou a situação: “O Ministério do Trabalho foi extinto, não existe mais. Fomos divididos em três pastas, que são os ministérios da Economia, Saúde e Justiça. Ainda não sabemos quais pastas serão responsáveis por determinada ação, mas adiantamos que o Ministério da Economia ficou responsável pela maior parte das ações desenvolvidas pelo Ministério do Trabalho”.

Domingos aguarda o comunicado da portaria para fechar definitivamente a unidade. “Estamos aguardando uma ordem do Ministério do Trabalho de Rio Preto, então fecharemos as portas”.

Domingos também comentou que a partir de agora, todos os atendimentos serão realizados em São José do Rio Preto. O Ministério de Trabalho de Votuporanga realizava rescisão de contrato, conferência de rescisão de contrato de trabalho, orientação trabalhista, registro de produções regulamentadas, emissões de 1ª, 2ª e continuação de carteira de trabalho, convenio com as prefeituras da região de Votuporanga para emissão de carteira de trabalho, registro de livro de inspeção de trabalho, solicitações de fiscalizações, seguro-desemprego, entre outros serviços.