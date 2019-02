UNIFEV abre inscrições para programa de Extensão voltado à terceira idade

Pessoas acima de 60 anos podem se inscrever; atividades são gratuitas e específicas para o público.

Estão abertas as inscrições para a Universidade Aberta à Terceira Idade (UNIATI), programa de Extensão da UNIFEV voltado para a qualidade de vida dos idosos.

As atividades serão realizadas, semanalmente, a partir do dia 20 de fevereiro, sempre às quartas-feiras, com foco na saúde física e mental dos participantes. Para este semestre, estão previstas disciplinas como Jardinagem; Paisagismo e Meio Ambiente; Nutrição e Saúde; Direitos do Idoso; Atividade Física e Qualidade de Vida na Terceira Idade; e Motivação, entre outras.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Responsabilidade Social, Profa. Ma. Marinês Ralho, o Programa é diversificado e formatado, exclusivamente, para o idoso. “A UNIATI fortalece as relações sociais dos participantes, por meio de lazer, arte, práticas esportivas e palestras, para que passem pela terceira idade com qualidade de vida”, explicou.

Para se inscrever, é necessário que o aluno tenha acima de 60 anos e seja alfabetizado. Os interessados devem procurar a Central de Relacionamento dos dois campi da Instituição, portando RG, CPF e um comprovante de residência.

O Programa, desenvolvido pela UNIFEV, é o único dessa modalidade oferecido, gratuitamente, por uma Instituição de Ensino Superior (IES) da região Noroeste Paulista.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-999