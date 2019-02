Valentim Gentil se torna município de interesse turístico

A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (ALESP) aprovou, em sessão extraordinária realizada na noite desta terça-feira (05/02/2019), o Projeto de Lei n° 635/2018, que classifica Valentim Gentil e outras 42 cidades paulistas como Municípios de Interesse Turístico (MIT).

Com a aprovação, Valentim Gentil terá direito a recursos financeiros da Secretaria de Estado do Turismo, na ordem de cerca de R$ 600 mil por ano, para financiar projetos voltados ao desenvolvimento do turismo, incluindo melhorias na infraestrutura das áreas turísticas.

A indicação de Valentim Gentil como MIT foi feita por meio de Projeto de Lei de autoria do deputado estadual Carlão Pignatari, que esteve presente na votação.

Além do grande potencial turístico que apresenta, Valentim Gentil também atendeu todos os requisitos exigidos pela Secretaria de Estado do Turismo.

“Eu só tenho a agradecer o empenho de todos que nos ajudaram com essa grande conquista, em especial o nosso deputado estadual Carlão Pignatari, que mais uma vez honrou a confiança depositada pela nossa população, a Câmara de Vereadores, o Conselho Municipal de Turismo (COMTUR), nossa equipe de governo, a AMITESP (Associação dos Prefeitos dos Municípios de Interesse Turístico do Estado de São Paulo), o Governo do Estado, em nome do governador João Dória, a Secretaria de Turismo, em nome do secretário Vinicius Lummertz, e a Assembleia Legislativa” afirma Adilson Segura.

“Esse reconhecimento coroa todo esforço que estamos fazendo para que Valentim Gentil seja novamente uma referência no turismo, atraindo cada vez mais turistas e novos investimentos para nossa cidade, fazendo com que os trabalhadores e empreendedores locais, direta ou indiretamente, ganhem com isso”, conclui o prefeito, que está em São Paulo juntamente com o diretor de Turismo, Zette Maranini.

Na capital, além de participar de reunião sobre o Programa Municípios de Interesse Turístico, o prefeito Adilson Segura se encontrou com autoridades como os atuais secretários estaduais de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e do Turismo, Vinicius Lummertz.