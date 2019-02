Volkswagen comemora 40 anos do Golf Cabriolet

A Volkswagen está comemorando 40 anos do Golf Cabriolet. O conversível da marca alemã terá um evento exclusivo no Bremen Classic Motorshow. O modelo foi lançado em 1979, vislumbrando principalmente o mercado americano, onde era vendido como Rabbit.

O Volkswagen Golf Cabrio foi construído pela Karmann, em Ösnabruck, Alemanha. O projeto Typ 155 foi muito bem-sucedido, tanto que ficou no mercado de 1980 a 1993, apenas na primeira geração. O motivo da longevidade é que também a segunda geração do hatch não teve uma opção conversível.

O Golf Cabriolet ressurgiu na terceira geração e seguiu para a quarta geração, que no Brasil só teve versões do hatch com 2 ou 4 portas. Então, a VW deixou o conversível fora do lineup por 10 anos, até que a sexta geração também ofereceu a opção de teto móvel, mas a Volkswagen cancelou o modelo na sétima geração e não confirmou sua presença na oitava.

Então, por ora, o Golf Cabrio continua fora do portfólio da VW, mesmo sendo uma opção emblemática. Em compensação, a marca oferece o Beetle atual com essa opção e paralelamente aos anteriores, o fracassado Eos. Assim como o primeiro Golf, os demais foram todos construídos na Karmann, que era especialista em modificações do tipo.

O mesmo ocorreu no Brasil com o Ford Escort conversível, feito na Karmann-Ghia, em São Bernardo do Campo. Sucesso na Europa e EUA, o VW Golf Cabrio teve 389 mil unidades produzidas apenas na primeira geração, que teve atualização visual para parecer com a segunda, sendo o conversível mais fabricado no mundo.

Em 1997, o Golf Cabrio alcança seu ápice com produção de 139.578 unidades em apenas um ano. No geral, contando todas as gerações e atualizações, o modelo teve 770.039 unidades produzidas de 1979 a 2016, quando o último saiu das linhas de montagem. Sem o Beetle Cabrio, que logo sairá de cena, a VW não oferecerá nenhum conversível na Alemanha.