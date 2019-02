Paulista A2: Em crise, Votuporanguense tem desfalque para encarar Santo André

O técnico Eduardo Souza não poderá contar com o zagueiro Renato Justi, expulso no jogo passado, e colocará Paulo Henrique para a vaga.

Eliminado na Copa do Brasil, o Votuporanguense retoma as atenções para o Campeonato Paulista da Série A2. Ainda sem vencer, a equipe alvinegra volta a campo neste sábado, às 16 horas, em Santo André, no estádio Bruno José Daniel, contra o Santo André, pela sexta rodada. O técnico Eduardo Souza tem desfalque para o duelo.

No mais, os onze titulares serão os mesmos que perderam para o Ypiranga-RS, no meio de semana: Bruno Pianissolla; Danilo Belão, Luanderson, Paulo Henrique e Thiago Pereira; Alíson, Ricardinho, Wesley Natã e Enrick Salles; Bruno Baio e Cristiano.

O Votuporanguense vem de revés dentro de seus domínios para o Rio claro, por 1 a 0. O mesmo acontece com o Ramalhão, que perdeu para o XV, em Piracicaba. Na tabela, a Alvinegra aparece na 11ª colocação com quatro pontos; enquanto o Ramalhão está no G8, na sétima colocação, com sete.