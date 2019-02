Stringari confirma venda de parte do clube a investidores

Contrato entre clube e grupos que tem Daniel Alves como investidor foi assinado esta semana

Marcelo Stringari, presidente do Votuporanguense, confirmou logo após a partida contra o Ypiranga-RS, pela Copa do Brasil, a assinatura do contrato de venda de parte do clube a um grupo de. investidores do qual Daniel Alves, do Paris Saint-German, faz parte.

As negociações começaram no fim do ano de 2018. Quem encabeçou o trâmite foi o empresário Fransérgio Ferreira, que já foi técnico do CAV em 2013 e 2014. As primeiras informações davam conta que a fatia da venda do clube seria de 20%, mas não houve uma confirmação da parte que agora pertence aos empresários.

– Queríamos ter assinado o contrato com uma vitória do Votuporanguense, no entanto, na bola não entrou. Estamos contentes com essa parceria com o grupo do qual o Daniel Alves faz parte. É tudo que o Votuporanguense precisa para crescer. É um jogador com muita expressão e isso vai nos ajudar bastante – disse Stringari.

Com a participação e a compra de uma fatia do time, o Votuporanguense terá a oportunidade fazer contratações para tentar abandonar a fase que atravessa na Série A2 do Paulistão. Nesta temporada, foram quatro empates e uma derrota.

– A gente tem algumas inscrições para fazer na Série A2 e, com esse dinheiro, estamos pensando em trazer alguns nomes para fortalecer o elenco para nos ajudar no estadual – completa o presidente do Votuporanguense.

Participação de Daniel Alves

Embora esteja envolvido como investidor, Daniel Alves não deve opinar no Votuporanguense de forma direta. A participação do lateral-direito no negócio, segundo sua assessoria de imprensa, é no grupo que negocia a compra da parte do clube.