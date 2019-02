Corinthians chega a Rio Preto e terá os mesmos atletas no Paulista

Tomás Rosolino –

O Corinthians já saiu de Londrina e chegou a Rio Preto, cidade próxima de Novo Horizonte, local da partida contra o Novorizontino, neste domingo, às 17h (de Brasília), no estádio Jorge Ismael de Biasi. O elenco de 23 atletas que viajou para a partida contra o Ferroviário, no Paraná, segue sem exceções para o embate no interior paulista. Nem um dos jogadores que ficou em São Paulo deve se juntar aos companheiros.

Dessa forma, o técnico Fábio Carille não vai promover a estreia, por exemplo, do lateral direito Michel Macedo, já treinando com o elenco no CT Joaquim Grava. Júnior Urso, regularizado na CBF nesta sexta-feira, também fica na capital à espera do restante dos jogadores.

Terceiro colocado da chave, empatado em número de pontos com a Ferroviária, segunda, o Alvinegro já chega à metade da competição e tem plena ciência de que não pode desperdiçar muitos pontos. O time treina no sábado, às 9h, no CT do Mirassol, clube homônimo de outra cidade na região.

Pela sequência de jogos e a necessidade de rodar o elenco, no entanto, o time deve ser quase todo diferente com relação àquele do empate por 2 a 2 com o Ferroviário, na quinta.