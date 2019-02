Estudante cria prótese com Lego para seu braço na Espanha

Primeira versão foi feita quando ele tinha apenas 9 anos. Agora, David Aguilar já está na quarta geração do artefato.

O estudante David Aguilar disse que teve a ideia de criar a prótese porque se sentia muito diferente diante de outras pessoas — Foto: Albert Gea/Reuters

O universitário David Aguilar construiu para si mesmo uma prótese para seu braço usando peças de Lego depois de ter nascido sem o antebraço direito devido a uma condição genética rara.

Aguilar, 19 anos, que cursa bioengenharia na Universitat Internacional de Catalunya, na Espanha, já está usando seu quarto modelo dessa prótese e seu sonho é projetar membros robóticos acessíveis para aqueles que precisam deles.

Seus antigos brinquedos favoritos, os blocos de plástico, tornaram-se o material de construção para o primeiro braço artificial, ainda muito rudimentar, de Aguilar aos 9 anos de idade, e cada nova versão eles possuíam maior capacidade de movimentação do que a anterior.

“Quando criança eu ficava muito nervoso por estar na frente de outras pessoas porque eu era diferente, mas isso não me impediu de acreditar em meus sonhos”, disse Aguilar.

Ele que é de Andorra, um minúsculo principado entre a Espanha e a França.

Todas as versões estão em exibição em seu quarto na residência universitária nos arredores de Barcelona. Os modelos mais recentes são marcados com MK, seguido do número – uma homenagem ao super-herói de quadrinhos Homem de Ferro e suas armaduras MK.

Depois de se formar na universidade, ele quer criar soluções de próteses acessíveis para pessoas que precisam delas.