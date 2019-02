Fundo Social entrega kits de uniformes para crianças

Ao todo, 500 kits contendo camisetas, bermudas e abrigos foram entregues na manhã de sexta-feira; peças foram confeccionadas por meio do Projeto “Costurando o futuro”

Após a assinatura dos Termos de Colaboração confirmando repasse de mais de R$ 1,6 milhão a entidades assistenciais da cidade, a presidente do Fundo Social de Solidariedade do Município, Mônica Pesciotto de Carvalho e o Prefeito João Dado entregaram 500 kits de uniformes para crianças assistidas por três entidades: Associação Irmão Mariano Dias, Irmã Elvira e Fonte Viva.

Cerca de 2.500 peças de vestuário foram entregues para o uso das crianças que frequentam estas entidades. Cada kit contém duas camisetas (uma com manga e outra sem manga), uma bermuda e um conjunto de abrigo composto por calça e jaqueta.

As peças foram confeccionadas por costureiras contratadas pelo Fundo Social de Solidariedade, por meio do Projeto “Costurando o futuro”, uma parceria do Município com o Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo, ainda na gestão de Lúcia França, por meio de sua Escola de Moda. O Projeto realizado em Votuporanga, também abrangeu 243 cidades no Estado de São Paulo.