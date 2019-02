Jovem com paralisia cerebral é ovacionado ao receber diploma da faculdade

SUPERAÇÃO –

Juliano Guerreiro Peinado, de 22 anos, é deficiente físico e não fala. Mesmo assim, driblou as dificuldades e se graduou no curso de Rádio, TV e Internet, em uma faculdade de Campo Limpo Paulista.

Jovem que sofreu paralisia cerebral ao nascer é ovacionado ao receber diploma da faculdade — Foto: Divulgação/Unifaccamp

Estudante fez questão de frequentar assiduamente todas as aulas da grade curricular — Foto: Divulgação/Unifaccamp

De acordo com os colegas de curso, Juliano sempre foi um aluno muito dedicado — Foto: Edvanderson Luiz Corrêa Dorta/Arquivo pessoal

Era para ter sido apenas mais uma colação de grau de uma faculdade de Campo Limpo Paulista (a 51,4 Km de Campinas), se não fosse pela presença de um formando em especial. Quando foi anunciado o nome de Juliano Guerreiro Peinado, de 22 anos, os demais formandos, professores e até o público presente na cerimônia fizeram questão de ovacionar o estudante pela conquista.

Juliano sofreu uma paralisia cerebral provocada por falta de oxigênio quando estava prestes a nascer. Como consequência, teve uma parada cardíaca, e alguns neurônios e parte do cérebro sofreram lesões que ocasionaram danos motores e em áreas responsáveis pela sua fala. Além disso, foi diagnosticado com meningite com dois meses de vida.

Mesmo assim, ele driblou as dificuldades impostas por sua condição física e oral ao se formar como bacharel em Rádio, TV e Internet.

O momento em que o estudante recebe o diploma e o reconhecimento de todos foi gravado por um professor. O vídeo viralizou após ser postado na página oficial da faculdade em uma rede social.

Nas imagens é possível ver Juliano sendo levado de cadeiras de roda pelo pai até a frente da cerimônia para pegar o canudo. Ao passar pelo corredor, a plateia o aplaude em pé e de forma acalorada, com muitos gritos e assobios, como se estivesse em um grande festival musical. O estudante até levanta os braços em sinal de agradecimento e comemoração à multidão.

Em seguida, o pai de Juliano o levanta da cadeira de rodas e ele é recebido pelo professor Cleber Carvalho, que é quem o entrega o diploma. Os três ainda param para registrar o momento com algumas fotos, enquanto as pessoas presentes na cerimônia continuam ovacionando o estudante pelo feito.

Aluno dedicado

A duração do curso de Rádio, TV e Internet foi de quatro anos, período em que, segundo um colega de sala de Juliano, o estudante fez questão de frequentar assiduamente todas as aulas da grade curricular.

“Apesar dele ter uma limitação física, o cérebro é 100%. Ele é muito inteligente. Sempre foi um aluno muito presente, sempre participativo, se envolvia em todos os trabalhos que eram propostos”, conta Edvanderson Luiz Corrêa Dorta, que também trabalha no departamento de publicidade da faculdade.

O colega ainda explica que, durante as aulas, Juliano contava com o apoio de um acompanhante próprio e utilizava um computador adaptado, no qual ele digitava utilizando os pés. Além disso, a faculdade de Campo Limpo Paulista possui acessibilidade tanto do lado de fora quanto dentro da unidade, o que permitiu a sua mobilidade.

“O Juliano é um exemplo. Apesar da universidade ter vários mestres e doutores, eles sempre falaram em sala de aula que aprenderam muito mais com o Juliano do que ensinaram. A força de vontade dele deixou um bom exemplo para todos e vê-lo se formando com a gente deixou todos emocionados”, relembra o colega. (Por Natália de Oliveira)