Kombi pega fogo em rodovia da região

O fogo começou enquanto a Kombi transitava pela rodovia prefeito Ettore Botura (SP-595), em Rubinéia; motorista não se feriu.

Nesta quinta-feira (7), um veículo VW/Kombi pegou fogo quando transitava pela Rodovia Prefeito Ettore Botura (SP-595), no sentido Santa Fé do Sul à Ilha Solteira, próximo ao distrito de Esmeralda, no município de Rubinéia.

O veículo com placas de Iturama/MG, seguia pela referida rodovia quando o condutor percebeu que estava saindo fumaça da parte de trás do veículo, momento em que estacionou no acostamento; no entanto, não deu tempo de evitar que as chamas consumissem todo o carro. O incêndio também atingiu parte vegetação às margens da pista.