Medicina da UNIFEV  está contratando docente

Candidatos devem se inscrever até o dia 11 de fevereiro, no site da Instituição; vaga é destinada à subárea de Ginecologia e Obstetrícia.

A UNIFEV abriu um Processo Seletivo para a contratação de docente para o curso de Medicina. A vaga é destinada à subárea de Ginecologia e Obstetrícia. Para assumir o cargo, é necessário possuir pós-graduação stricto sensu (mestrado ou doutorado) em Educação nas áreas da Saúde e/ou Medicina.

Os interessados devem se inscrever pelo site da Instituição (www.unifev.edu.br), até o dia 11 de fevereiro, e preencher a Ficha de Inscrição eletrônica disponível na aba Editais. É necessário anexar um currículo lattes.

O Processo Seletivo será realizado em três etapas: uma avaliação escrita, no dia 14 de fevereiro, abordando conhecimentos específicos; outra profissional (avaliação direcionada à prática pedagógica), no dia 15 do mesmo mês; e a última consiste na análise do currículo lattes, como meio de caráter classificatório.

O edital completo e mais informações podem ser acessados no site: www.unifev.edu.br/editais