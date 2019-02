Mulher é vitima de sequestro relâmpago em Votuporanga

Ela foi rendida quando desceu para fechar o porta malas do carro, na Pracinha Aureliano, na Chácara Aviação; a mulher não ficou ferida.

Na última quarta-feira (6), uma modalidade criminosa não muito comum foi registrada em Votuporanga/SP, quando uma mulher foi vítima de um sequestro relâmpago na Praça Octaviano Nogueira, mais conhecida como “Pracinha do Aureliano”, no começo da Rua Alagoas, no bairro Chácara Aviação.

De acordo com informações, por volta de 10h, à vítima dirigia normalmente pela rua Augusto Sasso, e quando se aproximava da referida praça percebeu que o porta malas do carro estava aberto, momento em que decidiu estacionar e fechar o compartimento.

No entanto, ao descer do carro, uma motocicleta parou do lado e o indivíduo que estava na garupa desceu, e de posse de uma faca e sob grave ameaça a obrigou entrar novamente no veículo e saíram pela cidade.

Mantendo a vítima todo o tempo sob ameaça, realizaram saques em terminais bancários que totalizaram R$ 20 mil, e pouco tempo depois abandonaram a mulher e o carro, fugindo, em rumo ignorado. Apesar de bastante assustada, a vítima não se feriu.

À Polícia Militar foi acionada e realizou buscas pela região, mas ninguém foi preso. O caso foi registrado pela Polícia Civil que investiga o caso, por meio da DIG (Delegacia de Investigações Gerais).