Onix começa 2019 como líder; veja os 20 mais vendidos em janeiro

‘Campeão’ por 4 anos seguidos, hatch da Chevrolet continua na ponta. Ford Ka é o 2º e Hyundai HB20 o 3º.

Ford Ka Hatch ficou em 2º lugar — Foto: Marcelo Brandt/G1

Hyundai HB20 2019 terminou na 3ª posição — Foto: Divulgação

O Chevrolet Onix começou 2019 mantendo a liderança entre os carros mais vendidos, posto que detém há 4 anos. Em janeiro, o carro teve 18.842 unidades vendidas, de acordo com números divulgados pela associação das concessionárias, a Fenabrave, nesta terça-feira (5).

Na segunda posição, o ranking mostra o Ford Ka, mas com números bem inferiores, com o total de 8.023 unidades comercializadas no primeiro mês do ano. Hyundai HB20 vem na sequência com 7.249 unidades.

Veja os 20 carros mais vendidos de janeiro de 2019:

(em unidades)