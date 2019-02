Secretário estadual da Educação destaca Ceeja de Votuporanga como oportunidade para crescimento

O secretário estadual de Educação de São Paulo, Rossieli Soares da Silva, oficializou a criação do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) de Votuporanga, na manhã deste sábado (09/02), ao lado do deputado estadual Carlão Pignatari (PSDB). O evento aconteceu no auditório da Cidade Universitária da Unifev.

Para Rossieli, o Ceeja é uma oportunidade de crescimento para as pessoas que buscam conhecimento. “A educação é o caminho que temos para melhorar a vida das pessoas”, disse.

O secretário destacou o empenho do deputado Carlão Pignatari para a criação do Ceeja em Votuporanga e disse que pessoas de toda a região podem se beneficiar. O Centro funcionará ao lado da Escola Estadual Dr. José Manoel Lobo, na rua Tibagi, 3352. Já há dezenas de inscritos.

O Ceeja engloba o Ensino Fundamental, do 6º ao 9º ano, e Ensino Médio, com atendimento individualizado para maiores de 18 anos. O aluno agenda a aula uma vez por semana e é atendido pelo professor, que lhe orienta e passa todo o material para ele estudar.

O curso oferecido pelo Ceeja demanda presença flexível para o aluno, com atendimento individualizado para orientação de estudo e realização das avaliações parciais e final. A formação é organizada em regime de eliminação de matéria, inclusive com aproveitamento de estudos anteriores devidamente comprovados.

O deputado Carlão agradeceu ao secretário pela instalação desse centro educacional em Votuporanga e ressaltou que é uma oportunidade muito importante para as pessoas que interromperam seus estudos e desejam concluir o curso.

Também marcaram presença no evento, o deputado estadual Gilmar Gimenes; presidente da FED (Fundação para o Desenvolvimento da Educação), Leandro Dani; os prefeitos de Votuporanga, João Dado; de Mira Estrela, Márcio Castrequini; de Álvares Florence, Calimério Correa Sales; e de Adolfo, Izael Fernandes – Chem, além de vereadores. A recepção aos visitantes foi feita pelo presidente da Fundação Educacional, Celso Penha Vasconcelos e dirigentes da Unifev. Estiveram presentes ainda diversas lideranças da cidade.

Após o evento na Unifev, o secretário Rossieli seguiu para o Distrito de Santo Antonio do Viradouro, em Meridiano, e para Aspásia, onde inaugurou Creches Escolas.