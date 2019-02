Festival Oba 2019 – Lançamento em Rio Preto

Com um coquetel que foi realizado no Espaço Food Garden do Shopping Iguatemi foi lançado oficialmente neste último sábado, o Oba Festival 2019. Convidados e imprensa puderam conferir de perto toda a energia que será o Carnaval de Votuporanga. Um pocket show com Batom na Cueca e um DJ animou a noite de quem foi a Rio Pretor prestigiar o evento, que começou À 18h e foi até meia noite. Aos presentes foram anunciadas todas as atrações do festival deste ano, que chega a sua 13ª.

Oba Festival 2019

Neste ano a grade de enaltece a pluralidade musical propondo uma folia por vários estilos. Axé music, samba, funk, pagode, forró, sertanejo universitário e até o rock estarão bem representados no palco e no trio elétrico. A ‘maratona’ de shows tem início no sábado, dia 2 de março, com: Jorge & Matheus, Steve Aoki, Batom na Cueca e Dennis DJ. No domingo, dia 3, é a vez de Jota Quest, Jerry Smith, Gusttavo Lima, Xand Avião e Léo Santana. Já na segunda-feira, dia 4, tem Monobloco, Cat Dealers, Bonde do Tigrão, Wesley Safadão e A Zorra. Na terça-feira, dia 5, já foi confirmada até agora uma dobradinha de apresentações: Tomate e a dupla Zé Neto & Cristiano.