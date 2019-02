Cai o técnico do Votuporanguense

Após quatro empates, três derrotas e a queda na Copa do Brasil, Dorita foi dispensado pela diretoria na manhã de ontem.

A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense demitiu o técnico Eduardo Souza, o Dorita, na manhã de ontem. O treinador foi admitido em dezembro de 2018, em substituição ao técnico Rafael Guanaes que aceitou convite do Club Atlético Paranaense e se transferiu para a Arena da Baixada.

No CAV, Dorita comandou o elenco da Pantera em quatro empates e três derrotas, inclusive na queda da Copa do Brasil na última semana, diante do Ypiranga de Erechim/RS. Sob comando de Eduardo Souza (Dorita) o Votuporanguense marcou quatro gols e sofreu sete.

A diretoria da Pantera Alvinegra deve anunciar um novo nome para o comando técnico nos próximos dias.

Dorita assumiu o CAV no dia 8 de dezembro passado. Ele havia trabalhado como auxiliar técnico do treinador Doriva, juntos atuaram com grande destaque à frente de grandes equipes do cenário nacional, como Ponte Preta, São Paulo, Vasco da Gama e outros inúmeros clubes.

Dorita chegou ao Clube sendo conhecedor do elenco que conquistou a Copa Paulista e na época da sua contratação destacou que havia chegado sua hora de deixar o cargo de auxiliar e assumir a responsabilidade de comandar uma equipe de futebol como treinador principal.