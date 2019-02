Câmara fiscaliza situação de ar-condicionado de escolas

Meidão foi pessoalmente checar denuncias de pais de alunos.

O presidente da Câmara Municipal de Votuporanga – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso (PSD) esteve na manhã desta segunda-feira, visitando dois CEMEIs (Centro de Educação Municipal) que apresentam problemas nos aparelhos de ar-condicionado dentro das salas de aula.

Em visita ao CEMEI (José Modesto Sobrinho – Cazeca), no bairro Matarazzo, ele foi recebido pela direção da unidade de ensino que justificou que alguns aparelhos de ar condicionado estão com defeito no sistema elétrico, já que na última semana, o padrão de energia apresentou uma pane elétrica, danificando a rede interna.

Contudo, a direção do CEMEI já solicitou ao setor de manutenção da Secretaria Municipal de Educação, os reparos necessários, o que já está sendo providenciado. A direção do CEMEI acredita que nesta semana o problema seja solucionado.

O mesmo acontece com o CEMI “Valdir Gonçalves de Lima” – Parque das Nações, onde, em pelo menos duas salas de aula estão sem ar-condicionado em razão de problemas elétricos. A equipe da Secretaria de Educação já foi acionada e está providenciando os reparos necessários.

Na última semana, pais de alunos registraram reclamações em redes sociais cobrando melhorias nessas escolas onde apresentam esses problemas.