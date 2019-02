Homem machuca perna após tabua ceder em passarela do Parque da Cultura

Ele caiu após uma tabua se partir; machucou a perna; prefeitura interditou local para manutenção

Atarley partiu para as redes sociais, indignado com sua situação. Ele conta que no dia 6 de janeiro estava com sua mulher e ela com um bebê no colo, passeando pela passarela do Parque da Cultura. Ele fazia um vídeo fazendo quando uma das tábuas do piso quebrou e ele enfiou a perna no buraco o que lhe causou um ferimento, segundo ele uma fratura.

No local já foi trocada a tábua, mas em outro vídeo ele (Atarley) mostra que a tabua substituída ainda não havia sido pregada e se encontrava solta. A direção do Parque da Cultura interditou a área.

Este não é primeiro acidente que acontece naquele local quando pessoas se machucaram após pisarem em tábuas que se quebraram por estarem podres. O morador de Simonsen, Sr. Merquiades do Nascimento, no ano passado, também usou as redes sociais para protestar um acidente semelhante.

NOTA da Prefeitura:

A Secretaria da Cultura e Turismo de Votuporanga interditou, na última semana, os dois decks existentes no Parque da Cultura, um próximo à Avenida Ângelo Bimbato e o outro da Avenida Francisco Ramalho de Mendonça. Uma vistoria técnica foi realizada no local e, segundo laudo preliminar emitido pela Secretaria de Obras, várias madeiras precisam ser substituídas.

Neste momento, a Secretaria está realizando orçamentos para abertura de licitação que contratará empresa para executar o serviço. O prazo para início e término dos trabalhos depende da conclusão desta etapa, por isso, a Secretaria entendeu ser importante interditar os dois espaços. Solicitamos a compreensão e o respeito à sinalização de todos que frequentam o Parque.

Vale ressaltar que os demais espaços do Parque da Cultura estão disponíveis para as atividades de lazer e entretenimento de toda a população.