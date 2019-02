Drogas, Leo Dias desabafa: ”Me destruiu”

RECOMEÇO – Apresentador está na casa da amiga e colega de programa Lívia Andrade

Leo Dias usou as redes sociais na noite de domingo, 10, para avisar aos fãs que já está em São Paulo, onde pretende morar para tratar o seu vício em drogas.

“Cheguei em São Paulo. Estranho chegar num domingo. Sempre só venho a trabalho, durante a semana. Chegar a São Paulo significa que eu precisava mudar algo imediatamente. Não estou fugindo de nada e de ninguém. Como eu já disse hoje, o meu maior vilão sou eu mesmo”, ressaltou.

O jornalista irá passar uma temporada na casa de Lívia Andrade, sua colega no programa Fofocalizando, do SBT. “Já estou na casa da Lívia. Meu Deus, isso aqui é enorme e longe de tudo. Resumo: não é São Paulo de fato. Não tem barulho, não tem Wi-Fi, bateu um leve desespero no caminho quando por duas vezes não tem sinal nem de telefone. Ah, Uber não chega aqui. Já me perdi três vezes na casa. Só o quarto onde eu estou é maior que meu primeiro apartamento. Nessa casa gigantesca, só estamos eu, ela e o marido dela. O silêncio é tão grande que até pra pensar tem que ser em um tom mais baixo. Tem galo cantando. Meu apartamento no Rio fica no fervo entre Botafogo e Copacabana. De repente, surge um gato preto. Tomei um susto. Mas, óbvio, casa da Lívia tinha que ter um gato preto. Ela fez eu me sentir em casa. Mas tem um detalhe: eu não sei fazer comida e não tem empregada porque ninguém aceita trabalhar tão longe”, confessou.

Apesar disso, o apresentador contou que levou uma bronca da musa por conta da exposição: “Lívia me fez um pedido: não transforme a minha casa em um reality show da sua vida. Essa moça tem que dar aula (pra mim, principalmente) sobre a diferença entre o público e o privado”, concluiu.

Em 2018, Leo passou por duas internações em clínicas de reabilitação. Aos 43 anos, ele acabou sendo afastado do programa do SBT por conta de uma nova recaída. “E eu, que estava me sentindo tão forte e as coisas pareciam tão mais fáceis. Eu me esqueci que a qualquer momento a vida nos prega uma peça. E quando eu já achava que já tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo”, afirmou ele na última sexta-feira, 8.