Novorizontino vence e complica Corinthians

Em jogada (legal) que gerou reclamação do Timão, time de Novo Horizonte faz 1 a 0 e se impõe; equipe de Carille vai mal mais uma vez e está fora da zona de classificação.

RESUMÃO

O Novorizontino ficou na dele, esperou o Corinthians jogar, criou suas chances e venceu o rival da capital por 1 a 0, neste domingo, com gol de Murilo Henrique. Em um jogo arrastado, sob chuva, o time do interior paulista entrou na briga pela classificação à próxima fase do Campeonato Paulista. O Timão, sem inspiração, jogou mal mais uma vez e estaria fora do mata-mata se a primeira fase terminasse agora – foi a primeira derrota do Corinthians para a equipe de Novo Horizonte desde o retorno desta à Série A-1.

GOL LEGAL OU NÃO?

O Corinthians reclamou demais do gol de Murilo Henrique, alegando impedimento de Paulinho, que cabeceou a bola antes de ela bater na trave e sobrar para o gol do Novorizontino. De acordo com Paulo César de Oliveira e Leonardo Gaciba, comentaristas da Central do Apito, o gol é legal porque o zagueiro Pedro Henrique dava condição no momento do cabeceio de Paulinho. Apesar disso, sobrou reclamação.

COMO FICA?

O resultado leva o Novorizontino aos 11 pontos, na liderança do Grupo B pelo menos até esta segunda-feira – quando o Palmeiras, que tem 10, enfrenta o Bragantino no Pacaembu. O Corinthians continua com sete pontos, em terceiro no Grupo C, atrás de Ferroviária e Bragantino.

BOSELLOVE” EM CAMPO

Pela primeira vez juntos entre os titulares do Corinthians, Boselli e Vagner Love pouco produziram em campo – parte por causa dos próprios atacantes, parte pela falta de criatividade dos meias. Boselli até tentou mais do que no jogo contra o RB Brasil, quando também foi titular, e teve quatro das seis finalizações do Corinthians no jogo. No entanto, não foi dessa vez que ele marcou pela primeira vez com a camisa alvinegra.

HOMENAGEM

Antes da partida, os jogadores do Corinthians entraram em campo com uma camisa contendo a frase #ForçaFlamengo, forma de lembrar as dez vítimas da tragédia no Ninho do Urubu. Com passagem pelo Fla, Vagner Love mostrou consternação e passou mensagem de força às famílias dos garotos.

PRIMEIRO TEMPO

Novorizontino e Corinthians fizeram um primeiro tempo de pouca inspiração. O Timão ficou mais com a bola, mas teve poucas oportunidades de gol. Marllon, de cabeça, teve a chance mais perigosa. Com foco nos contra-ataques, o Novorizontino teve sua melhor chance num passe de Cléo Silva que achou Jean Patrick na pequena área, mas o camisa 8 furou o chute. Antes disso, o lateral Lucas Ramon teve boa chance ao encobrir o goleiro Cássio, que tentou antecipar um lançamento e deixou a meta desprotegida. A bola saiu pela linha de fundo.

SEGUNDO TEMPO

O Timão seguiu com a bola no segundo tempo, mas sem saber muito o que fazer com ela. O Novorizontino, por sua vez, criou mais jogadas, levando perigo principalmente em cobranças de escanteio de Pedro Carmona. O técnico Fábio Carille usou algumas peças do banco para apostar na velocidade, mas o Timão seguiu mal. O castigo saiu aos 39 minutos. Após cobrança de falta, Murilo Henrique marcou. Os jogadores do Corinthians reclamaram muito de um impedimento na origem no lance que, segundo a Central do Apito, náo existiu. Foi a terceira derrota do Timão no Campeonato Paulista.

PRÓXIMOS JOGOS

O Corinthians terá semana dura pela frente: pega o Racing na próxima quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), em Itaquera, pela estreia na Copa Sul-Americana. Depois, no domingo, às 19h, recebe o São Paulo pela sétima rodada do Paulistão. O Novorizontino, por sua vez, enfrenta a Ponte Preta no próximo sábado, às 21h, novamente dentro de casa.