Pescadores morrem afogados após barco virar em Santa Clara D’Oeste

De acordo com a polícia, vítimas estavam sem coletes salva-vidas. Chuva forte com rajadas de vento pode ter contribuído para acidente.

Dois idosos morreram afogados depois que o barco em que estavam virou, no braço do Rio Grande, em Santa Clara D’Oeste (a 120,9 Km de Votuporanga). Os corpos foram encontrados na tarde deste domingo (10).

De acordo com a polícia, as vítimas foram identificadas como Dorli Ferreira dos Santos, de 68 anos, que era de Urânia (SP), e Artur Cícero Rodrigues, de 59, morador de Santa Rita D’Oeste.

Ainda segundo a polícia, os dois saíram para pescar na manhã de sábado (9), quando uma chuva com rajadas de vento atingiu a região.

Segundo a polícia, os dois estavam sem coletes salva-vidas. As buscas começaram ainda no sábado, foram interrompidas à noite, e retomadas no domingo, quando as vítimas foram encontradas.