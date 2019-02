Ramalhão vence CAV e se mantém no G8

Com gols na segunda etapa, Santo André chega a 10 pontos e o Votuporanguense segue sem vencer.

O Santo André prolongou a seca de vitórias do Votuporanguense neste Campeonato Paulista Série A2 na tarde deste sábado. Pela sexta rodada, o Ramalhão venceu o Alvinegro por 2 a 1 no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, e se manteve na zona de classificação.

A vitória leva o Santo André a 10 pontos, o que garante o time na zona de classificação por pelo menos mais uma rodada. Já o Votuporanguense permanece sem vencer em seis jogos, com quatro pontos, e poderá até terminar a rodada na zona de rebaixamento.

GOLEIROS PEGAM TUDO

Santo André e Votuporanguense protagonizaram um grande confronto. As chances de grande perigo começaram a vir aos 10 minutos. Para o Ramalhão, Anselmo bateu bem de fora e, depois, Guilherme Garré obrigou o goleiro Bruno a fazer milagre. A resposta do CAV veio dos pés de Léo Santos, numa arrancada espetacular do campo de defesa. O chute foi defendido por Thomazella.

Thomazella fez um milagre aos 16 minutos. Primeiro, ele defendeu chute de longe e, na sequência, pegou o rebote de Cristiano à queima-roupa. O jogo era lá e cá. O Ramalhão também tentava e com perigo. Garré só parou no goleiro aos 22 minutos, assim como Cristiano, do CAV, aos 33. No final do primeiro tempo, o domínio foi total do Alvinegro.Léo e Cristiano tentaram, mas a bola não entrou.

SANTO ANDRÉ COM MAIS PONTARIA

A etapa final mal começou e tudo que não acontece no primeiro tempo veio logo cedo. Aos 5 minutos, Maiquinho dominou dentro da área adversária e bateu no canto para abrir o placar para o Santo André. Os gols continuaram. Aos 10 minutos, Guilherme Garré estava esperto para pegar sobra na área e só completar para o gol.

A resposta do Votuporanguense foi imediata. Logo aos 12 minutos, Cristiano recebeu sem ângulo e fez uma pintura. O atacante bateu cruzado no canto alto, sem chances para o goleiro. O empate quase veio aos 20 minutos, quando Léo Santos saiu na cara do goleiro, mas carimbou o travessão. Mais cuidadoso a partir daí, o Santo André se fechou e administrou o resultado favorável.

PRÓXIMOS JOGOS

Ainda em busca da primeira vitória, o Votuporanguense voltará a campo na próxima quarta-feira para jogar contra a Inter de Limeira no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, às 20h. Já o Santo André abre a sétima rodada, às 16h, visitando o Água Santa no estádio Distrital do Inamar, em Diadema.