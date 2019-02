Sem vencer no ano, CAV demite Eduardo Souza

Time vem de seis partidas sem vencer na Série A2, além da eliminação na Copa do Brasil.

O nome mais cotado para substituir Doriva é o de Alberto Félix, ex-técnico do Bragantino.

O Votuporanguense anunciou no início da tarde desta segunda-feira a demissão do técnico Eduardo Souza. Após seis rodadas no Campeonato Paulista da Série A2, o time não conseguiu vencer, além de ter sido eliminado pelo Ypiranga-RS na primeira fase da Copa do Brasil no meio da última semana.

O Alvinegro informou também que manterá o restante da comissão técnica. Enquanto não acerta com o substituto de Eduardo, o time será comandado pelo auxiliar-técnico Rainer Oliveiras, que, inclusive, comandou o treinamento desta segunda-feira.

Alberto Félix, ex-técnico do Bragantino, é o principal nome ventilado para assumir o cargo neste momento.

Após empatar nas quatro primeiras rodadas, o Votuporanguense foi derrotado nas última duas partidas. O clube perdeu por 1 a 0 em casa para o Rio Claro e por 2 a 1 para o Santo André fora de casa. Com quatro pontos, o clube está na 12ª colocação. Na Copa do Brasil, o time perdeu para o Ypiranga e não avançou para a segunda fase.

Pela sétima rodada o representante de Votuporanga encara na próxima quarta-feira, às 20 horas, novamente fora de seus domínios a Internacional, em Limeira. Para este duelo, o zagueiro Renato Justi fica a disposição depois de cumprir suspensão.