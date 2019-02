UNIFEV premiará estudantes com ingressos para o Oba

Reformulação da parceria entre a FEV e o OBA Festival contemplará ingressantes de 2019 e egressos que concluíram suas graduações no último ano.

A UNIFEV, em parceria com o Oba Festival, anunciou, recentemente, uma grande novidade: a premiação dos melhores estudantes ingressantes em 2019 e dos egressos que concluíram as suas graduações no último ano.

A união de um dos Centros Universitários mais reconhecidos do Brasil com o carnaval mais famoso do Estado tem o objetivo de reconhecer os talentos da Instituição e contemplará, neste mês, os dois melhores de cada sala de aula, ou seja, por curso de graduação, com um ingresso intransferível de acesso à pista.

Para participar como ingressante, é necessário estar regularmente matriculado até o dia 16 de fevereiro. A análise será realizada por meio da média obtida no processo seletivo da UNIFEV ou pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em relação aos egressos, a avaliação seguirá as regras da concessão de Láurea Acadêmica, concedida ao aluno que concluiu a graduação com desempenho acadêmico notável.

“É uma excelente chance de demonstrar o nosso apoio e orgulho de ter cada um deles no Centro Universitário de Votuporanga. Será um prazer recebê-los por aqui e por meio de uma cerimônia dizer o nosso muito obrigado. Trata-se de um incentivo para mais dedicação e empenho em todas as atividades”, ressaltou o Diretor-Presidente da Fundação Educação de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos.

De acordo com o Reitor da Instituição, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, após a data de divulgação dos resultados, prevista para o dia 21 de fevereiro, é preciso que o estudante premiado formalize o seu interesse no ingresso.

“É preciso ficar atento as datas, para isso o edital estará disponível em nosso site (www.unifev.edu.br/editais) com todos os detalhes dos prazos. No próximo dia 23, será a data limite para os premiados formalizarem o interesse pelo abadá. Caso isso não aconteça, o prêmio será transferido para o próximo participante”, afirmou.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3405-9990.