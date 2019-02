UNIFEV recepciona secretário da Educação do Estado de São Paulo

Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, anunciou a possibilidade de uma futura parceria entre a secretaria e a Instituição para a área educacional.

A UNIFEV recepcionou, no último sábado (dia 9), na Cidade Universitária, por intermédio do deputado estadual Carlão Pignatari, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Rossieli Soares, juntamente com o presidente da Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), Leandro Damy. O encontro reuniu membros da Diretoria Executiva, Conselhos Fiscal, Consultivo e de Curadores da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), além de gestores da UNIFEV, autoridades municipais, prefeitos da região e vereadores.

A visita contou ainda com a presença do prefeito de Votuporanga, João Eduardo Dado Leite de Carvalho; do dirigente regional de Ensino, José Aparecido Duran Netto; e do deputado estadual Gilmar Gimenes.

Em seu discurso, o Diretor-Presidente da FEV, Celso Penha Vasconcelos, agradeceu a presença dos convidados e anunciou a possibilidade de uma futura parceria entre a Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e a Instituição para a área educacional.

“O Centro Universitário de Votuporanga está honrado ao sediar este grande evento que é um marco para a Educação da nossa região. Estamos de portas abertas e à disposição para contribuir com a disseminação do conhecimento junto à comunidade, para isso, iniciamos uma conversa para que a UNIFEV seja utilizada na realização de um projeto que envolve os jovens do Ensino Médio”, destacou.

Por sua vez, o secretário parabenizou a infraestrutura oferecida pela Instituição aos seus universitários. “Temos tudo para que o adolescente ainda no Ensino Médio possa desfrutar do ambiente universitário. É a oportunidade para que o aluno possa sentir, na prática, como é estudar em uma Instituição de Ensino Superior (IES) tão reconhecida como essa”.

Em sua passagem, Rossieli Soares ainda falou sobre a implantação do Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos (CEEJA), em Votuporanga.