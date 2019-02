Escritora procura familiares na região de Valentim Gentil

Silmara Torres Retti, escritora e fundadora da Ong Blábláblá Posithivo, que atualmente reside em Ubatuba, Litoral Norte de São Paulo, procurou a Redação deste Diário, no intuito de encontrar pistas de seus familiares que provavelmente moram na região de Votuporanga. Silmara, que tem 52 anos, nasceu na cidade de Valentim Gentil no dia 10 de novembro de 1967.

“Meu nome de registro é Silmara Ribeiro, filha biológica de Elisabete Ribeiro, que residiu por muito tempo em Valentim Gentil, mas se mudou para alguma cidade da região, que não sei qual. Tenho como avós maternos a Sra. Joana Ribeiro e Deraldo Rocha, que se forem ainda vivos, residem ou residiam em São José do Rio Preto. Fui adotada aos 6 meses de idade e passei a me chamar Silmara Tavares Torres, sobrenome da minha família adotiva. A minha adoção foi feita pelo Dr. Félix Jurandir de Lima, então advogado e prefeito da cidade de Valentim Gentil. A minha mãe biológica já me procurou há muito tempo atrás porém nos desencontramos”, explica Silmara.

“Tenho dois irmãos biológicos que também foram adotados e que provavelmente moram na região de Votuporanga e que creio que, talvez pelos nomes da minha mãe e dos meus avós biológicos, aqui divulgados, alguém os conheça”, acredita.

Silmara deixa o contato para que se alguém conhecer ou souber do paradeiro de sua mãe, a Sra. Elizabete Ribeiro e ou dos irmãos, favor entrar em contato diretamente com ela por meio do telefone: (12) 99623 – 5886. Ou pelo Facebook deste Jornal.