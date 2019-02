Competências para o desenvolvimento profissional

Sileno Marcos Araujo Ortin –

Passou, rapidamente, o final de ano. Agora, a vida começa efetivamente a engatar seu ritmo para aqueles que possuem suas atividades pessoais e profissionais já definidas. Mas, e para aqueles que estão desempregados, para aqueles que contam apenas e tão somente, com a esperança de uma contratação?

Juntamente com o início do ano, somos “presenteados” com uma série de impostos, que temos que pagá-los. O que fazer então para conseguir a tão sonhada e necessária vaga de emprego, neste competitivo mercado de trabalho?

Primeiramente, vamos entender, o que é uma empresa.

Existem várias definições de autores distintos, porém, basicamente, é uma unidade econômica, onde são reunidos Recursos Materiais, Recursos Tecnológicos, Recursos Financeiros e Recursos Humanos, que mesmo sendo o último citado, certamente, é o mais importante de todos, haja vista que, sem ele nenhuma empresa conseguirá se sobressair em seu segmento.

O que fazer para sobressair, em uma entrevista de emprego? Quais as competências generalistas e técnicas que devo apresentar?

Tomando por base um cargo de Auxiliar de Escritório o conhecimento em informática será extremamente necessário. Porém, em qual nível?

É comum os candidatos dizerem: “Tenho conhecimento básico”.

O básico é se limitar ao principal editor de texto, planilha eletrônica e aplicativo de apresentação?

Não se limite ao básico, conheça mais, ofereça mais ao seu futuro empregador.

Atualmente, é necessário conhecimento avançado, para que você consiga desenvolver um trabalho de qualidade.

Vaga de trabalho existe! O que está faltando é mão de obra qualificada para desenvolver uma determinada função. Somente o básico, atualmente não é mais permitido. E se o candidato, não tiver condição de pagar um curso? Busca, treinamento na internet, diversos cursos gratuitos no youtube, enfim, quando se quer aprender, busca-se todas as possibilidades possíveis e imagináveis.

Só habilidades técnicas resolve?

Não, pois é preciso saber trabalhar em equipe, relações interpessoais é essencial, pois ninguém é único, exclusivo, pleno e soberano dentro de uma empresa. Somos parte integrante de um sistema, que existe para atender a necessidade de um cliente. As empresas estão buscando pessoas competentes!

Para se formar uma competência, precisamos de Habilidades (saber desenvolver o conhecimento empírico e técnico adquirido) e acima de tudo, Atitude para colocar em prática, o que se aprendeu. Com o somatório destes atributos, você terá a chance de disputar em nível de igualdade com outros candidatos.

Partimos do pressuposto, que se conseguiu a vaga de emprego. E agora, o que fazer?

Emprego novo, pessoas novas, regras! Como se adaptar a isso? Lembra-se que em sua carteira profissional, você é um empregado.

Segundo a CLT (Consolidação das Leis do trabalho), empregado é aquele que presta serviço ao empregador, sob dependência deste e mediante a contraprestação de salário.

As pessoas estão querendo apenas estarem investidas em um “cargo” e recebendo religiosamente seu “salário”, pois trabalhou para isso. Mas, o empregado é contratado para prestar um “serviço” e este serviço que está sendo prestado, realmente está dentro da conformidade, possui qualidade? Não está sendo feito somente o necessário? Se tem como meta sobressair neste competitivo mercado, é importante que surpreendamos nossos chefes, lideres, gestores, com um trabalho totalmente, diferente, ou seja, com um alto nível de qualidade. Somente assim, você terá condições de subir aos mais altos níveis dentro da hierarquia de uma empresa.

O segredo é, dedicação, empenho e muita, muita, força de vontade.

Professor Sileno Marcos Araujo Ortin – Docente da Faculdade Futura