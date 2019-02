“Salas de aulas precisam de ar condicionado!”, exige vereador

O vereador Chandelly Protetor usou a tribuna da 3ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga para cobrar da Secretara de Educação para que todas as salas de aulas da Rede Municipal de Ensino tenham aparelhos de ar-condicionado.

Ele disse que foi procurado por algumas mães de alunos que reclamaram dos CEMEIs José Modesto Sobrinho (Bairro Matarazzo), Valdir Gonçalves de Lima (Parque das Nações), além de outras escolas que não possuem o aparelho nas salas de aula.

Chandelly disse que questionou o secretario da Educação e este lhe disse que alguns aparelhos apresentaram problemas e serão trocados, outros estão passando por higienização e manutenção.

Chandelly insiste e diz que em muitas salas de aulas não existe esse beneficio. “É preciso que se instale imediatamente, pois as crianças com este calor não conseguem se concentrar e a qualidade do ensino cai”, finaliza o vereador.