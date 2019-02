Vice-prefeita assume interinamente a prefeitura de Cardoso

Na última semana a vice-prefeita, Mônica Fernandes Garcia, foi empossada como prefeita em exercício após uma sessão extraordinária realizada na Câmara Municipal de Cardoso presidida pelo presidente da Câmara, Jucelino de Souza, o “Borá”.

Mônica fez questão de enfatizar que não esperava tomar posse nestas condições em que o prefeito Tucura precisou se afastar por motivos de saúde. “Nunca imaginei assumir a prefeitura nestas condições, porém assim que o prefeito Tucura se recuperar ele retornará ao seu cargo, eu como vice dele assumo com muita honra e com o mesmo propósito que é de fazer de Cardoso um lugar melhor para se viver, farei de tudo que for ao meu alcance para dar continuidade ao trabalho que vem sendo realizado e ao mesmo tempo buscarei mais recursos da mesma forma que o prefeito Tucura vinha fazendo, conto muito com o apoio dos funcionários municipais, secretários, diretores, da câmara municipal e com o apoio da população”, finalizou Mônica.

No último dia 8, pela manhã, aconteceu o ato solene onde o procurador jurídico do município Roberto de Souza Castro fez a leitura do documento de posse emitido pela câmara municipal e em seguida, pastores da AMEC (Associação de Ministros Evangélicos de Cardoso) fizeram orações para a Mônica pedindo bênçãos para ela nesta nova etapa de sua vida e também oraram pela recuperação do prefeito Tucura. Depois foi lavrado a ata de transição, a prefeita em exercício Mônica se emocionou em recordar da época em que seu pai o saudoso Antônio Fernandes Garcia (in memoriam) foi prefeito, e citou a coincidência de assumir a administração da prefeitura na data do seu aniversário caso estivesse vivo. Agradeceu a presença e reafirmou seu compromisso de campanha feito ao lado do prefeito Tucura que era de lutar por um Cardoso melhor.