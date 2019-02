Câmara aprova recursos para o Hospital de Barretos

A Câmara Municipal de Votuporanga aprovou durante sessão ordinária, projeto de lei de autoria do Executivo, que trata sobre a liberação de recursos para o Hospital de Amor de Barretos. O projeto – discutido e aprovado por unanimidade pelos vereadores trata sobre a entrega de subvenção no valor total de R$ 72 mil – divididos em 11 meses.

A autoria do projeto é do prefeito João Dado, que recebeu o pedido em uma reunião ocorrida há cerca de 15 dias, em seu gabinete do presidente da Câmara – vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso.

Na quarta-feira, dia 13, Meidão esteve com o presidente do Hospital de Barretos, Henrique Prata, em Brasília, quando foi anunciada a aprovação do projeto e a liberação dos recursos.

Além do projeto de liberação de recursos para o Hospital de Amor, os vereadores também aprovaram documento que autoria o Executivo a liberar verbas para a AACD de Rio Preto – solicitação feita pelo vereador Ali Hassan Wansa.