Câmara realiza Sessão Extraordinária nesta sexta

A Câmara Municipal de Votuporanga realiza nesta sexta-feira (15) às 16h, uma sessão extraordinária para votar projetos do Executivo em regime de urgência. Os vereadores vão discutir em plenário projeto de lei nº 26/2019, que trata sobre a revogação e alteração do artigo 9º da Lei nº 6.346, de 5 de fevereiro de 2019, que institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS em Votuporanga, no atual exercício.