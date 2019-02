“É uma vergonha!” Diz Liberato sobre trecho de vicinal

O protesto é do presidente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista) e ex prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, sobre a situação do trecho de 300 metros que pertence a Votuporanga, da vicinal Nelson Bolotário, que liga os dois municípios

Em um vídeo produzido pelo presente da AMOP (Associação dos Municípios do Oeste Paulista) e ex prefeito de Valentim Gentil, Liberato Caldeira, e enviado a redação deste Diário, relata a sua indignação: “Uma vergonha, são apenas 300 para concluir o trecho de Votuporanga. Valentim Gentil cumpriu sua parte do acordo há 15 anos realizou a estrada até o Itaguaçu. O Juninho Marão fez a parte de Votuporanga, mas ficou faltando 3% para terminar. Passou o mandato do Juninho inteiro e nada, e agora o Dado, em seu terceiro ano de governo, também não fez”, protesta Liberato.

Ele conta que o numero de estudantes que usam a estrada, as ambulâncias, caminhões que seguem até as fabricas de Valentim. “O transito de veículos não é só de Valentim ou de Votuporanga, passam carros de Floreal, Magda, General Salgado, é um elo de ligação regional”, disse.

“Eu me coloquei a disposição do Dado antes de assumir meu cargo lá em Brasília. Existe recurso tranquilo para essa obra ser completada”, explica e prossegue “Eu estive aí na Câmara, entreguei um documento para todos os vereadores, para o presidente Meidão e também para o prefeito João Dado, mas isso faz 15 dias e até agora não tive um retorno”.

“É uma vergonha! Um trecho de 300 metros que não custa nem R$500 mil para acabar de chegar a Votuporanga. Ali passam motociclistas, caminhões, ônibus de estudantes, circular, ambulância transportando gente doente”, finaliza.